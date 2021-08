Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta a fare un tentativo per Tiémoué Bakayoko in prestito. Le trattative per Locatelli e Tchouameni non sono semplici, inoltre il calciatore di proprietà del Chelsea, seguito anche dal Napoli, non equivarrebbe ad un investimento, ma ad un colpo last minute di sicuro affidamento.