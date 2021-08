Binda: “Rinnovo Insigne? C’è solo una speranza. Il Napoli non sbaglia”

Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta Dello Sport, intervistato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato a proposito del rinnovo di Lorenzo Insigne.

“Vista la mancata qualificazione in Champions, le entrate per il Napoli sono di meno e la situazione economica non è delle migliori, per cui la posizione in merito al rinnovo di Lorenzo Insigne è molto realistica. Gli imprenditori italiani non possono immettere soldi nelle società, non sono sceicchi, valutano come fossero un’azienda, cercando di far sì che possano tornare i numeri. Bisogna solo sperare che il Napoli e Insigne trovino una quadra anche grazie alla volontà di entrambe le parti: non credo che partirebbe a cuor leggero”.