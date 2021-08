Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” Maurizio Sarri avrebbe escluso un calciatore biancoceleste dal suo progetto. Il calciatore in questione, Felipe Caicedo, è stato spesso accostato al Napoli e in caso di partenza di Petagna, il centravanti ecuadoriano sembrerebbe l’indiziato numero uno per essere il vice-Osimhen viste le sue qualità di spaccare la partita quando entra in campo nel corso della gara.