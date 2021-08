Clamoroso quello che si sta scatenando dopo la separazioni di Messi dal Barcellona. I top club, Psg, Manchester City e tutte le squadre che possono permetterselo stanno facendo dei passi avanti per acquistare il 10 argentino. Molti tifosi partenopei ,però, sognano Messi come erede di Maradona e addirittura è stata indetta una colletta per portare il 6 volte pallone d’oro all’ombra del Vesuvio!

Di seguito il link per poter donare:

https://gofund.me/e3f5e997