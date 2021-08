Rog: “Dura da accettare ma riuscirò a reagire”

Marko Rog, ex giocatore del Napoli e centrocampista del Cagliari, ha pubblicato un post Instagram dopo l’infortunio. Ecco quanto scritto dal giocatore: “Non vedevo l’ora di tornare al Calcio, riabbracciare i miei compagnie ricominciare a lottare, in campo, per questi colori che mi sono entrati nel cuore. Ero felice: per me e per tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi. Felice come un bambino. Ora dovrò ricominciare daccapo ed è dura da accettare. Ma riuscirò a reagire, per tornare il prima possibile a fare ciò che più di tutto amo: giocare a Calcio. Il vostro affetto mi darà la forza!”. Di seguito il post Instagram del calciatore dal suo profilo ufficiale: