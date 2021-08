Nicolò Schira, giornalista sportivo, ha pubblicato un tweet per aggiornare i tifosi sulla trattativa tra Napoli ed Empoli per Luperto. Secondo quanto scritto dal giornalista, alla squadra di Andreazzoli piace il difensore di proprietà azzurra e stanno cercando di prenderlo in prestito: “Continuano i contatti tra Empoli e Napoli per il prestito del difensore Sebastiano Luperto”. Di seguito il tweet dal profilo ufficiale di Schira: