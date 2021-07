L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio al calciomercato in uscita del Napoli e a Gennaro Tutino. Infatti, come riportato dal quotidiano, l’attaccante napoletano è vicino al Parma che ha offerto 5 milioni di euro per lui. Il giovane bomber era stato accostato anche alla Salernitana, squadra che ha portato in serie A, ma alla fine gli emiliani hanno avuto la meglio.