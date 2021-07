L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato in uscita del Napoli e al giovane Palmiero. Infatti, come riportato dal quotidiano, il mediano di Mugnano andrà al Perugia in serie B. I Neo-promossi vogliono puntare sul giovane azzurro perché conosce la categoria dove ha giocato con le maglie di Chievo, Pescara e Cosenza.