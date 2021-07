Non solo il Napoli in campo nel corso della giornata odierna: il Cagliari di Semplici viene battuto dall’Augsburg per 3-1. I tedeschi hanno dominato il match segnando tre gol grazie alla doppietta di Ruben Vargas e alla rete di Jensen. Nei minuti finali arriva anche il gol di consolazione per i sardi: tacco di Joao Pedro che su assist di Ceter firma il 3-1.