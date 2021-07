Mondonapoli Tv – Il futuro di Contini e degli esuberi, la permanenza di Fabián e la nuova regola sulle multiproprietà

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di luglio vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Il primo talk di quest’oggi ha visto protagonista Nikita Contini: il terzo portiere azzurro è stato al centro dell’attenzione durante il ritiro di Dimaro, viste anche le assenze di Meret e Ospina, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere. Il Crotone sarebbe interessato ad acquistarlo.

Nel secondo talk si è parlato di Fabián Ruiz: a seguito dell’infortunio di Demme, la permanenza dello spagnolo è diventata fondamentale per gli azzurri.

Il mercato degli esuberi è stato l’oggetto di discussione del terzo talk: da Ounas a Tutino, passando dai giovani Zanoli e Zedadka.

Per ultimo abbiamo parlato della nuova regola che la Figc dovrebbe approvare riguardo le multiproprietà: De Laurentiis dovrà decidere se vendere il Napoli o il Bari.

Clicca qui e rivivi la 58a puntata del tg di MondoNapoli TV.