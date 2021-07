Report allenamento dal Konami Training Center: terapie di riabilitazione per Ghoulam

Dopo il ritiro a Dimaro Folgarida e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso la preparazione all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri affronteranno il primo test internazionale sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena (ore 16.30).

La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco.

Successivamente serie di partitine a metà campo e lavoro aerobico.

Chiusura con seduta tecnico tattica.

Ghoulam, come da programma, ha proseguito la propria tabella personalizzata svolgendo prima parte del lavoro in palestra e seconda parte in campo.

Domani doppia seduta.

fonte – www.sscnapoli.it