Maradona jr: “Per l’inaugurazione dello stadio c’è bisogno della presenza del pubblico”

Maradona jr ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano La Repubblica. Tra i temi c’è quello dell’inaugurazione dello Stadio Diego Armando Maradona.

“Papà dev’essere abbracciato dalla gente. Senza pubblico è perfettamente inutile parlare dell’inaugurazione dello stadio. Per me è molto complicato esprimermi. Non so cosa sia successo tra il Napoli e il Comune e non voglio neanche entrarci. Mi preme solo evidenziare un aspetto anche per il futuro. Lo voglio sottolineare. Qualsiasi cosa sarà organizzata in città per ricordare mio padre, non può prescindere dal coinvolgimento della famiglia. Dobbiamo essere informati e naturalmente invitati. Credo sia fondamentale”.