Intervistato da Canale 21 il Pampa Sosa, ex attaccante del Napoli ha espresso il suo parere sul Napoli visto contro la Pro Vercelli. Ecco le sue parole:

”La squadra è forte anche senza i nazionali. Ma anche con queste defezioni bisogna fare di più di quanto ammirato contro una squadra di serie C. La speranza è che Spalletti sia in grado di estrarre il meglio dai calciatori e che il Napoli sia in grado e in scia per svolgere un ottima Serie A”