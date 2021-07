Calciomercato.com – Il Napoli muove i primi passi per Zakaria: i dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, per il calciomercato del Napoli si muove qualcosa anche in entrata. Pare che la società azzurra abbia fatto i primi passi per il centrocampista Denis Zakaria. Per il giocatore del Borussia Monchengladbach, gli azzurri vorrebbero ottenere un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventi obbligo al verificarsi di alcuni parametri. Una formula che permetterebbe a Spalletti di capire l’adattamento del ventiquattrenne in Serie A e nei suoi schemi. Così facendo l’eventuale spesa verrebbe rimandata di una stagione, quando il Napoli potrebbe contare in un bottino più ricco in caso di qualificazione in Champions.