De Giovanni: “Il protagonista di Dimaro è stato Spalletti”

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione ‘Tutti in ritiro’, per parlare del ritiro di Dimaro appena terminato. Di seguito le dichiarazioni dello scrittore: “Dimaro? Il protagonista di questa prima parte di ritiro è il mister Spalletti. Lui ha voluto iniziare a legare la società e il pubblico. Dopo Napoli-Verona, i tifosi sono ancora un po’ senza fiducia, purtroppo è stato molto triste e deludente per tutti. Spalletti, invece, ha agito molto bene, mostrando ai tifosi una faccia consapevole, nonostante lui non ci fosse lo scorso anno, e tentando di dare fiducia nel futuro”.