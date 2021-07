Bruscolotti: “Vogliamo inaugurare il Maradona con i tifosi, così l’evento del 29 non si farà”

Ai microfoni di Canale 21 è intervenuto l’ex capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti, riguardo l’inaugurazione dello stadio “Diego Armando Maradona” programmata per il prossimo 29 luglio: “Tempo fa quando fui interpellato dall’assessore gli dissi che bisognava ricordarsi del pubblico. Una manifestazione simile deve essere ricordata come quando lui è venuto e c’erano 80mila persone. La gente deve essere testimone di questa manifestazione, non è giusto si va alla rappresentanza con le autorità e basta. Noi compagni già stiamo studiando e prevedendo una festa. Noi la faremo col pubblico. Ma sono sicuro che dopo quello che ho detto l’evento del 29 non si farà più”.