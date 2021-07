Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Il Napoli non ha perso come obiettivo l’acquisto di Emerson Palmieri dal Chelsea: la trattativa si dovrebbe sbloccare nel mese di agosto, fase calda del mercato. L’esterno italo-brasiliano manda segnali confortanti, gradisce la destinazione, tornare a lavorare con Luciano Spalletti gli piacerebbe, c’è stata anche una telefonata tra i due. Ma c’è da convincere il Chelsea, che continua a chiedere 20 milioni di euro per cederlo e non apre a formule alternative.