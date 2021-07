Il mercato del Napoli inizia ad entrare nel vivo. Cristiano Giuntoli, da Dimaro lavora su diverse piste, concentrandosi sul centrocampo dove c’è da sostituire il partente Bakayoko-

Come riportato dal Corriere dello Sport, per la trequarti piacciono Zakaria e Koopmeiners anche se non sarà facile prenderli. CI sono nomi nuovi per la difesa e per l’attacco; per il reparto arretrato piace Pietro Hincapiè, interessante 19enne Ecuadoriano, mentre per l’attacco spunta il figlio d’arte Marcos Thuram.