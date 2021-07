Preziosi: “Il Napoli farà la solita stagione al vertice. Speriamo di far bene noi con Ballardini”

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il ritorno di allenatori di grande spessore ed esperienza darà lustro al nostro campionato ma anche equilibrio nei piani alti della classifica. Spalletti? Ha fatto bene ovunque anche se è fermo da due anni. Il Napoli farà la solita stagione di vertice. Il Genoa non sta attraversando un ottimo momento ma con la conferma di Ballardini proveremo a fare meglio rispetto alla passata stagione. Tifosi? Sono l’anima del calcio e speriamo che con tutte le precauzioni possiamo rivederli sugli spalti. Scamacca può diventare il futuro della Nazionale italiana. Ha già dimostrato tanto e può migliorare ma tecnicamente è un ottimo attaccante, ha grandi qualità fisiche non comuni tra i centravanti italiani. Zappacosta? Un grande professionista. Magari potessimo riaverlo in squadra. Contento di averlo avuto con noi. Mi sa che ha più possibilità il Napoli di prenderlo rispetto a noi di riconfermarlo. E’ un grande esterno, molto completo”.