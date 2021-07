Roma – Il Napoli ha puntato Koopmeiners: i dettagli

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli e in particolare al centrocampista Teun Koopmeiners:

“Il ds partenopeo ha puntato gli occhi su Teun Koopmeiners, centrocampista dell’ AZ Alkmaar. Ad arrivare per prima su questo rinforzo è stata l’Atalanta ma le cifre richieste degli olandesi hanno fatto congelare l’affare. Servono venti milioni più due di stipendio al calciatore. Cifre abbordabili per il club azzurro mentre i bergamaschi non hanno intenzione di fare questo investimento nonostante siano in Champions per il secondo anno consecutivo. L’olandese, comunque, sarebbe un rinforzo importante per Spalletti nel caso in cui non si dovessero chiudere altre operazioni”