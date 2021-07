Volpi: “Spalletti sarà contento di avere Di Lorenzo a disposizione”

Sergio Volpi, ex calciatore ed allenatore, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Spalletti al suo regista chiede di far girar la squadra e di comandare il gioco. Vuole che il centrocampista abbia diverse soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari. Non è facile cominciare il ritiro senza 6 o 7 titolari, ma è giusto che chi ha fatto gli Europei faccia un po’ di vacanza per riposare e poi ripartire. Di Lorenzo è uno di grossa spinta offensiva ed è migliorato a livello difensivo, l’ha dimostrato in nazionale. Sarà contento Spalletti di averlo a disposizione”.