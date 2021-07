De Laurentiis: “Il 20 agosto il Napoli avrà le maglie a disposizione”

Come anticipa Carlo Alvino sul proprio account Twitter, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha spiegato la situazione in merito alle nuove magliette, con l’intervista completa che usicirà alle 19:00:

“Il 20 agosto il Napoli avrà il nuovo materiale tecnico a disposizione. Le maglie avranno il logo EA7. Si producono in Italia, Cina, Bangladesh, Pakistan e Turchia”.