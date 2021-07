Di Michele: “Insigne? Se merita di guadagnare di più va ricompensato”

David Di Michele, ex calciatore e tecnico, è intervenuto a Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà, dove ha parlato dell’ambientamento di Spalletti e della situazione di Insigne.

“Conoscendo Spalletti sono molto positivo, le motivazioni che un allenatore può dare ai giocatori sono tantissime. I giocatori di qualità aiutano tutti, il caso Insigne può destabilizzare l’ambiente ma se un giocatore merita di guadagnare qualcosa in più per quello che ha dimostrato, come ha fatto lui, deve essere ricompensato. Difficile pensare a un ridimensionamento”.