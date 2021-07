Reina: “Conosco bene Sarri, vogliamo essere come il Napoli. Hysaj? Ci servirà per questo motivo”

Il portiere della Lazio ed ex Napoli Pepe Reina ha parlato in conferenza stampa della prossima stagione biancoceleste, con l’arrivo di Sarri in panchina.

“Differenze tra Sarri e Inzaghi? Sarri lavora in maniera completamente diversa. Non mi azzardo a dire pregi o difetti, altrimenti mi picchia! Sicuramente è un perfezionista, lavora per raggiungere la perfezione. Sono fiducioso. Conosco perfettamente il mister e so che vuole arrivare a giocare un bel calcio qui alla Lazio, proprio come con il Napoli”.

“Hysaj? Questa avventura gli farà bene, poi parte avvantaggiato perché conosce il mister. Ci farà comodo perché può giocare in più ruoli”.