Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare di Gennaro Tutino. Le sue parole:

“Tutino sarà un gicoatore del Parma quando tutto sarà definito, e le condizioni per cui questo accada ci sono. Oggi Giuffredi, il suo procuratore, sarà in città per discutere del contratto. Si discuterà delprezzo, ma il Napoli spera di ricevere 5 milioni”.