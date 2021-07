Rino Cesarano, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, dove ha detto la sua su Gennaro Tutino, attaccante del Napoli che ha giocato le ultime stagioni in prestito in Serie B.

“Mi piacerebbe che il Napoli lo tenesse e che punti su di lui senza mandarlo in prestito. Sono convinto che risucirà a ritagliarsi le sue occasioni con il Napoli. Ha voglia di emergere, in particolare in questa situazione con gli infortuni di Mertens e Lozano”.