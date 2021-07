Sconcerti: “L’Italia ha cancellato il calcio all’italiana. Su Immobile…”

Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare la vittoria dell’Italia agli Europei.

“L’Inghilterra è scesa in campo con un formazione diversa, una formazione che non era la sua. I primi 30 minuti l’Italia ha capito ben poco. Loro si sono accontentati del primo gol e poi ci hanno aspettato. Volevano capire cosa avremmo fatto. Ma ci hanno dato il tempo di riorganizzarci. Abbiamo costretto noi l’Inghilterra a giocare all’italiana. Poi sono arrivati i tempi supplementari e abbiamo superato la crisi di ossigeno e abbiamo ricominciato ad attaccare. Con la partita di ieri è finito il nostro dopoguerra. Nel senso che l’Italia non è più una nazionale di club ma l’Italia dei superstiti. Siamo stati noi a cancellare il calcio all’italiana e siamo andati avanti. Immobile? Sono 7 anni che gioca in nazionale non lo abbiamo scoperto oggi. Non è un giocatore internazionale”.