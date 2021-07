Bordin: “Jorginho, a fine sessione, mi chiedeva di continuare l’allenamento per migliorare”

Roberto Bordin, ex allenatore di Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare proprio del suo ex giocatore che sta brillando insieme all’Italia ed è stato decisivo nella semifinale dell’Europeo con il suo rigore. Di seguito le parole dell’allenatore: “Io ho allenato Jorginho quando era giovanissimo. All’inizio fu girato in prestito e poi al suo rientro si guadagnò il posto da titolare con la maglia dell’Hellas Verona. Lui ha lavorato davvero tanto, a fine di ogni sessione mi chiedeva di continuare con l’allenamento per migliorare. Oggi ha raccolto i frutti del duro lavoro ed è diventato un vero top-player in Europa”.