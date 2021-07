Dott. De Nicola: “L’operazione a Mertens è stata una scelta giusta, risolve un problema che si ripresentava”

Alfonso De Nicola, ex capo dello staff medico del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’operazione di Mertens. Le sue parole:

“L’intervento a Mertens è stata la giusta operazione. Da quanto ho potuto capire si tratta di un’instabilità della spalla, un problema molto simile a quello che ebbe Vlad Chiriches. È una problematica che si presentò anche quando c’ero io a Napoli, quindi ritengo che la scelta di fare l’operazione sia corretta così da risolvere un problema che si ripresentava”.