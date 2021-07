TuttoSport – Hysaj vicinissimo alla Lazio di Sarri

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla Lazio di Sarri e all’ormai ex giocatore del Napoli Elseid Hysaj:

“Procede ancora in sordina il mercato della Lazio, con il ds Igli Tare che lavora sotto traccia aspettando l’arrivo di Maurizio Sarri previsto tra oggi e mercoledì, quando prenderà il via la stagione dei biancocelesti con le visite mediche e la successiva partenza della squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore. La settimana che sta per iniziare invece potrebbe regalare l’ufficialità di Hysaj, che arriva a costo zero“.