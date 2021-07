Tuttomercatoweb – La società virerà su Vaclik per sostituire Ospina

Tomas Vaclik potrebbe essere il secondo portiere della prossima stagione.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il portiere della Repubblica Ceca è attualmente svincolato e potrebbe fare al caso del Napoli proprio per sostituire David Ospina: il colombiano non rimarrà molto probabilmente, mettendo fine a quell’alternanza che ha segnato le due epoche Ancelotti-Gattuso. L’arrivo di Vaclik, difatti, non compromette la titolarità già assegnata ad Alex Meret con l’inizio dell’era Spalletti.

Un portiere di esperienza potrebbe essere importante per le partite di Coppa, tenendo sempre in considerazione la presenza in Europa League anche per la prossima stagione: Vaclik sembra essere destinato a ricoprire, pertanto, un ruolo di buon sostituto.