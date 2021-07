Luis Enrique: “La gara di domani è una grande occasione. Mi piacerebbe ci fosse Spinazzola”

Luis Enrique, Ct della Spagna, ha toccato vari temi nella conferenza stampa antecedente il match tra Italia e Spagna.

“Passaggio del turno? Voglio dar valore a questo passaggio del turno. È impossibile sottovalutare l’occasione, non siamo esperti in quanto Nazionale, Essere in semifinale e come lo abbiamo fatto… Ora la gara di domani è una grande occasione, i giocatori avranno tempo per pensare alla partita. Davanti c’è un grande obiettivo e dovremo essere al cento per cento. Il gioco dell’Italia? È un argomento fondamentale, siamo tra i leader come possesso ma anche loro vogliono dominare il gioco. È la prima battaglia da vincere in campo, loro sono bravi anche in non possesso e lo si è visto durante il torneo. Si trovano a loro agio con la palla, se dovessimo fare un altro gioco potremmo adattarci ma preferiremmo avere più possesso palla”.



“La fame dei miei? Non parlerei di fame ma di un gruppo che ha dimostrato voglia di far parte dell’undici di partenza. Non so se sia fame ma è un buon approccio, ogni buona squadra ha questa caratteristica. Dovremo limare i nostri difetti per creare un buono spirito di gruppo. La fame è sinonimo di voglia di fare qualcosa di importante. Il percorso dei miei? Ho sempre sentito supporto da parte della dirigenza, è un piacere poter rappresentare la Spagna in quanto ct come è stato in quanto giocatore. Ho un contratto fino alla fine del Mondiale, sento il supporto di tutti. Spetta agli altri giudicare il mio operato, sono tranquillo sul mio lavoro, cerco di dare sempre il 100%, sono circondato da ottimi professionisti, ho questa fortuna”.

“Bonucci e Chiellini? Sono due giocatori importanti, con esperienza, ma non scelgo l’undici in base a chi gioca di loro. Sono concentrato su cosa facciamo noi in campo. È chiaro, mi piacerebbe che ci fosse Leonardo Spinazzola ma più giocatori bravi ci sono in campo e meglio è per il calcio in generale. Una rivincita con l’Italia? Sono andato via per una mia decisione, la Roma voleva che rimanessi in società. È stata una mia decisione, non c’è rivincita. L’Italia è un paese che mi piace tanto, cerco sempre di visitarla: è bello giocare contro l’Italia, ci giocheremo anche a ottobre, in Nations League. Per me è sempre un piacere”.