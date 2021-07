Pedullà: “Mario Rui, passi in avanti col Galatasaray”

Alfredo Pedullà, sul proprio sito ufficiale, ha riferito le ultime in merito alla trattativa tra Mario Rui e il Galatasaray. Il terzino portoghese sembrerebbe essere ormai ad un passo dalla squadra turca.

“Incontro proficuo per il trasferimento di Mario Rui dal Napoli al Galatasaray. Premesso che c’è già un accordo tra i due club per 5 milioni più almeno uno di bonus, in serata c’è stato un summit a Istanbul tra l’intermediario dell’operazione e i turchi. Mario Rui chiede un piccolo ritocco rispetto a quanto attualmente a Napoli (circa 2,5 milioni a stagione), serve ancora un po’ di tempo, ma ci sono i margini per arrivare a una definizione”.