TMWRadio – Di Marzio: “L’Italia di Macini è forte. Fabian Ruiz?”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, è stato ospite a TMW Radio. Durante la trasmissione Maracanà ha espresso alcuni pareri sulla Nazionale Italiana: “I giocatori di Mancini si completano l’uno con l’altro. Individualmente sono molto forti. Ha scelto bene il suo gruppo e lo abbiamo visto. La partita contro il Belgio? Sarà tosta. Bisogna marcare il gigante Lukaku. Tutta la squadra dovrà sacrificarsi”.

Ha poi parlato della probabile cessione di Fabian Ruiz: “Fabian Ruiz? La valutazione è troppo alta. De Laurentiis rischia di non cederlo per 60 milioni di euro. Se lui va via il Napoli ha bisogno di un nuovo centrocampista con caratteristiche diverse“.