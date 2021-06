Italia e Belgio si sfideranno venerdì 2 luglio per i quarti di finale di Euro 2020. Il match, in programma per le ore 21 a Monaco di Baviera, sarà arbitrato dallo sloveno Slavko Vincic.

Lo staff arbitrale è composto da Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Rapallini sarà invece il quarto uomo.