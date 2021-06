Repubblica – Il ritiro sarà utile a Spalletti per valutare il gruppo

Il 15 luglio inizierà il ritiro del Napoli in Val di Sole, tra le alture del Trentino. Spalletti per la prima volta incontrerà i giocatori che non sono stati impegnati con le rispettive Nazionali.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica i 10 giorni di Dimaro serviranno al tecnico per decidere il futuro di alcuni calciatori. Tra questi Malcuit, Luperto e Ounas impegnati con altre squadre nel corso della precedente stagione. Il ritiro sarà quindi per l’allenatore l’occasione giusta per poter iniziare a costruire la sua rosa.