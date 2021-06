Mbappe: “Trovare il sonno sarà difficile ma purtroppo sono i guai di questo sport”

Kylian Mbappe, stella della nazionale francese, ha commentato la sconfitta di ieri causata dal suo rigore sbagliato. Le scuse del giocatore sui social: “Molto difficile voltare pagina. La tristezza è immensa dopo questa eliminazione, non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Mi dispiace per questo rigore. Ho cercato di aiutare la squadra, ma ho fallito. Trovare il sonno sarà difficile ma purtroppo sono i guai di questo sport che amo tanto. Voi tifosi siete delusi, ma voglio comunque ringraziarvi per il vostro sostegno e per aver sempre creduto in noi. La cosa più importante sarà rialzarsi ancora più forte per le prossime opportunità Congratulazioni e buona fortuna alla Svizzera”.