CdS – Team Spalletti: svelato il preparatore dei portieri, incontro dello staff

Non soltanto Luciano Spalletti, ma l’intero gruppo dei suoi collaboratori approderà presto a Napoli per dare inizio ad un nuovo ciclo per il club partenopeo.

Stando alle ultime notizie, la presentazione ufficiale del tecnico toscano dovrebbe esserci il 5 luglio. Tra i primi impegni previsti, l’incontro tra Spalletti e il suo staff avrà la priorità.

Ad affiancare il nuovo allenatore partenopeo ci sarà il vice Domenichini e Baldini, accompagnati dai prof Aldini, Sinatti e Calzona (questi due ex membri del team di Maurizio Sarri e apprezzati dalla società). Il preparatore del club sarà Cacciapuoti, mentre ad occuparsi dei portieri, è pronta la figura di Rosalen Lopez (ex Fiorentina).

Per quanto riguarda lo staff medico, al comando ci sarà il dottor Canonico.