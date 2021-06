Spalletti aspetta ADL: il piano è chiaro

Spalletti e ADL hanno ormai sposato una linea comune e il piano è chiaro: un mercato low profile che potrebbe concretizzarsi anche nelle ultime infuocate settimana di mercato. Una linea che già da tempo era stabilita nonostante gli obiettivi siano più che chiari. Di fatti per gli azzurri le esigenze riguardano un terzino sinistro e un centrocampista, e sebbene i profili siano anche ben delineati con Emerson e Nuno Tavares per l’out di sinistra, Thorsby e Basic per il centrocampo probabilmente la scelta di un acquisto alle ultime battute del mercato potrebbe essere più che un idea come fu per Bakayoko.

Fonte: Il Mattino