Secondo quanto riportato dal quotidiano As, il Napoli non avrebbe dato la disponibilità a lasciar partire Fabian Ruiz per l’Olimpiade di Tokyo. La Nazionale olimpica spagnola è intenzionata a portare il centrocampista partenopeo, che avrebbe anche concesso la sua disponibilità, ma il Napoli non ha concesso la disponibilità a cedere l’ex Betis per la prossima manifestazione olimpica.