One Station, Cerchione: “Insigne-Barcellona, vi spiego tutta la verità”

Luca Cerchione, conduttore radiofonico del programma Il Sogno nel Cuore, in onda su One Station Radio, ed amico di Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, ha spiegato le ultime novità circa il futuro del capitano azzurro.

“Insigne-Barcellona? Ciò che so è che un calciatore del suo livello, ed un uomo della sua caratura, non può aspettare a vita l’offerta del Napoli, né tantomeno può smettere di giocare qualora non dovesse arrivare”.

Nessuna conferma, ma nemmeno una smentita, dunque, sul presente interesse dei Blaugrana nei confronti del capitano del Napoli. Anzi, una conferma c’è: De Laurentiis continua a non farsi sentire con l’entourage del calciatore.