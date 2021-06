Il Napoli quest’estate dovrà effettuare una cessione importante ed il maggiore indiziato sembrerebbe essere Fabian Ruiz, protagonista con la sua Spagna ad Euro 2020. Come riporta La Gazzetta dello Sport, proprio il campionato europeo potrebbe fare da vetrina per il centrocampista, che se dovesse giocare bene potrebbe aumentare il prezzo del suo cartellino, utile per il tesoretto di cui ha bisogno il Napoli per ripartire.