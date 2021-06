Ounas vuole convincere Spalletti, messe due squadre in stand-by

Ounas vuole convincere Luciano Spalletti. Questo è quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport che annuncia proprio la voglia e l’intento dell’esterno offensivo algerino di convincere su tutti Luciano Spalletti per restare a Napoli. Dopo la parentesi con Sarri e quella al primo ano di Ancelotti, a Napoli Adam Ounas non ha mai avuto vita facile sia per la fitta concorrenza che per le scelte tecniche, ora però pare sia arrivato il suo momento e il treno non se lo lascerà sfuggire. Secondo il Corriere pare abbia chiesto anche di aspettare a Samp ed Olympiacos fortemente interessate al suo cartellino.