Giuntoli continua a pescare in Olanda: Senesi ed altri tre sul taccuino

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli continua a guardare con molto interesse il mercato olandese. In passato ha già acquistato gente come Milik e Lozano dall’Eredivisie, ma non ha intenzione di fermarsi. Sono quattro i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli: oltre al già noto Marcos Senesi del Feyenoord, si pensa anche a Teun Koopmeiners dell’AZ per il centrocampo, che ha estimatori in tutto il mondo. L’alternativa potrebbe essere Zian Flemming del Fortuna Sittard. In difesa, invece, una buona opportunità potrebbe essere rappresentata da Gabriel Gudmundsson del Groningen.