Eriksen scrive ai calciatori dell’Inter: “Non vedo l’ora di tornare in campo”

Christian Eriksen è fuori pericolo e, come dichiarato ieri dal dirigente dell’Inter, Beppe Marotta, ha mandato un messaggio nella chat di gruppo con i calciatori nerazzurri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il suo Europeo è finito, ma lui non ha nessuna intenzione di smettere. Lo ha fatto capire il centrocampista danese che ai suoi amici avrebbe scritto: “Non vedo l’ora di tornare in campo“. Ora ci saranno sicuramente più attenzioni e più controlli per lui, ma la notizia importante è che il peggio sembra essere passato.