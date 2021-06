Roberto Carlos Sosa, detto El Pampa, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport:

“La piazza e lo spogliatoio devono essere in grado di fidarsi e di seguire Spalletti. È un allenatore che parla in faccia, senza giri di parole, e lo farà con tutti se è necessario. In tre mesi ci siamo scontrati più volte ma ripeto che per me in Italia è stato il miglior che abbia avuto”.