Romero, l’entourage: “Lo proposi al Napoli come primo club in Serie A ma non ho mai avuto risposta”

Cristian Romero, calciatore in forza all’Atalanta e neoeletto miglior difensore del campionato, ha disputato una stagione da vero top player.

E’ stato intervistato il padre dell’agente, membro dell’entourage del ‘Cuti’ che ai microfoni di Rado Marte ha dichiarato dei retroscena interessanti.

Le sue parole:

“Romero miglior difensore della Serie A? Sono orgoglioso e contento per lui e per mio figlio. Conosco Cristian da bambino, è stato un grande risultato. Sono contento per mio figlio che ha lavorato bene in agenzia, ha fatto tutto lui.

Napoli? Fu la prima squadra a cui lo proposi. Giuntoli può dire quello che vuole ma è così. Entrai a Castel Volturno e feci il nome, mi offrirono il caffè e me ne andai. Mai avuta risposta. Ma alla fine nel calcio va così, nessuna polemica. Più di fare quanto ho fatto non potevo. Ha marcato Ronaldo, si allena con Messi ed è diventato il miglior difensore del campionato italiano, poco da dire.