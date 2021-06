Accostato al Napoli, Kouame frena: “Non voglio lasciare la Fiorentina, a meno che…”

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina accostato al Napoli nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di BBC Sport:

“So che avrei potuto fare di più per la Fiorentina e la prossima stagione desidero ripagare in campo la fiducia. Questa stagione è stata molto al di sotto delle aspettative e ci dispiace. L’infortunio? Fa parte del passato. Le voci di mercato non mi preoccupano: a Firenze io e la mia famiglia stiamo benissimo, non vogliamo andare via a meno che la società non mi chieda di farlo”.