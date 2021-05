Repubblica – D’Ambrosio finisce nel mirino del Napoli

Danilo D’Ambrosio potrebbe finire al Napoli nella prossima stagione.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il terzino dell’Inter sarebbe nelle grazie di Spalletti e per questo potrebbe seguire il suo ex allenatore anche in questa nuova esperienza al Napoli. Sarebbe un ottimo innesto per sostituire Di Lorenzo e farlo riposare anche in momenti della stagione più delicati e con partite decisive. E’ un profilo che si adatta anche all’attuale modulo del Napoli e che potrebbe fare al caso della società per non svalutare la rosa ed implementarla con piccoli acquisti di buon livello.

Seguiranno aggiornamenti sulla possibilità dell’arrivo di D’Ambrosio nelle prossime settimane. Il Napoli di Spalletti inizia a prendere forma.