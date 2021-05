Gazzetta – Il futuro di Meret “dipende” da David Ospina

Meret chiederà delle garanzie per la prossima stagione.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il portiere è stato appena convocato da Mancini per l’Europeo 2020 e viene da una stagione di alti e bassi in casa Napoli. In continuo ballottaggio con Ospina, il calciatore ex Spal si è sempre sentito fortemente in discussione durante la stagione. Il suo futuro dipenderà da quali scelte societarie saranno prese proprio sul colombiano, che quest’anno ha sempre giocato bene ed è stato un fattore per la porta inviolata e la sicurezza veicolata al reparto difensivo.

Meret chiede fiducia e più spazio, cosa che al momento non è facile da ottenere.